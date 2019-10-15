第29屆亞洲棒球錦賽的參賽隊伍的報名人數是24人，只有巴基斯坦成棒隊以「少棒」的規模參賽，全隊只帶了16人、4支球棒與1小袋球來台，慘的是昨天對戰菲律賓隊已經斷了2支，名符其實成了「巴基斯克難隊」。

資源不足的巴隊尚未解除設備的困難，接著還有球隊人力問題，因為全隊只有4名投手，昨天對戰菲律賓的先發投手尼桑主投7局，竟把手臂投到受傷，送醫檢查被告知接下來的比賽不可上場。

巴基斯坦隊總教練哈士博表示，參賽人數從原本預計報名的23人縮到16人來台，主要是棒球在巴國正值發展，政府補助經費不夠，必須砍掉人數，人少比賽會受到影響，但他們會盡力打完比賽。

資源不足的巴隊這次來了16名球員，其中4名投手、1名捕手，而4投已經因第1場對戰菲律賓受傷而少了1名投手戰力，往後還有3場比賽，哈士博說，大家只能盡量打球就是了。

巴隊不僅球員人數不夠，球隊裝備也嚴重短缺，哈士博表示，他們只有1小袋球，來台還要向人借球，全隊只帶4支球棒、第戰已經斷了2支，也要跟人借球棒，甚至打擊頭盔、手套也是彼此湊合使用。

巴基斯坦只有2座像樣的棒球場，民眾喜愛程度遠遠不及板球、曲棍球、足球等，但是球員還是充滿對棒球的熱愛，哈士博指出，這次來台是要學習各隊的打球策略，當做很好的參考， 希望3、5年後巴隊可以會有更好的表現。

(中時 )