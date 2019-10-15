越南與中國在南沙群島萬安灘海域對峙，越南學者指出，根據地質、地理和法律依據，萬安灘不是爭議海域，屬越南大陸棚區，越方若對中國提告，應準備相關資料。

中國7月起派遣探勘船「海洋地質8號」等船隻進入南沙群島最西側淺灘萬安灘（Vanguard Bank）探勘石油，越南依據聯合國海洋法公約指稱，萬安灘（越稱思政灘）位於越南200海里專屬經濟海域內，派遣海警船與漁檢船阻擾，雙方對峙至今，越方已透過外交管道向北京多次表達抗議。

越南快訊網站報導，越共電子報14日在河內舉行「越南依國際法在東海（即南海）的合法權益」座談會，各部委官員與學者與會。

越南海洋與海島總局前副總局長阮週回（Nguyen Chu Hoi）表示，以地質來看，萬安灘和周遭石礁與南沙群島（越稱長沙群島）有深溝相隔，依照1982年聯合國海洋法公約不屬於南沙群島，不是主權重疊海域，是沒有主權爭議的海域。

他強調，以地理來看，萬安灘位於越南大陸棚範圍，越方早已穩定行使經濟開發權。此外，聯合國等組織和國家公布的國際地理資料，從未把萬安灘列為南沙群島的部分。

越南國家邊境委員會前主任陳功軸（Tran Cong Truc）表示，國際仲裁法院2016年在菲律賓控告中國案判決指出，距南沙群島較遠、珊瑚礁隔開的淺灘不歸屬南沙，萬安灘、人駿灘（越稱玄珍灘）與西衛灘（越稱福原灘）都滿足這些條件，不歸屬南沙群島。

陳功軸表示，越南在包括萬安灘在內的南海進行石油勘探與開採等活動，符合聯合國海洋法公約有關沿海國家權益規定的第60、第80條款，越南也有權允許他方在專屬經濟海域和大陸棚，進行建設與開採工程。

陳功軸認為，越南如要在國際仲裁法院控告中國，應準備相關資料與籌組律師團隊，仔細研究提出適合的方案。

阮週回指出，越南應依照國際法與聯合國海洋法公約等規定堅持確保權益，支持漁民捕撈及聯繫等海上權利，越南應向國際社會證明，越南是小國但不是弱國。

台灣、中國、越南與菲律賓等多國均宣稱在南海擁有主權，北京在南海多個島礁抽砂建島及軍事化，引起國際間強烈回應。

(中央社)