國民黨雲林縣黨部15日公布明年總統、立委選舉競選組織架構，縣長張麗善（發言者）抨擊過去4年民進黨在雲林提不出體政績，最後幾個月總統才一直來，找部會來雲林開支票，3個月開了幾百億支票。（周麗蘭攝）

國民黨雲林縣黨部15日公布明年總統、立委選舉競選組織架構，縣長張麗善擔任競選總部主委，議長沈宗隆擔任後援會總會長。張麗善表示，立委、總統的任期是4年，不是3個月，過去4年民進黨在雲林提不出體政績，最後幾個月總統才一直來，找部會來雲林開支票，3個月開了幾百億支票。

2020雲林縣總統立委聯合競選組織榮譽主委由雲林同鄉文教基金會董事長譚量吉擔任，競選總部副主委包括斗南鎮長沈暉勛、大埤鄉長林森寶、古坑鄉長沈勝騰、虎尾鎮長丁學忠、東勢鄉長林維戊、台西鄉長林芬瑩、四湖鄉長蘇國瓏、北港鎮長蕭永義、雲林縣農會理事長陳瑞雄、斗六市民代表會主席胡克勤。

後援會總會長由議長沈宗隆扛大旗，國民黨團總召林建鴻、誠信聯盟總召黃文祥、民意政團總召王又民擔任副總會長。後援會召集人由縣議員出任，斗六區賴淑娞議員、蘇于珊、鍾明馨、李建志、林岳璋；斗南區是陳樹吉、蔡東富、顏忠義、王秋足、賴明源；虎尾區黃凱、黃美瑤；西螺區廖偉晴、梁銘忠、李明哲，台西區吳蕙蘭、林深。

20鄉鎮競選服務處主委分別是虎尾鎮郭清江、土庫鎮黃伯文、褒忠鄉吳金元、元長鄉李美容、東勢鄉林當事、台西鄉吳振欽、麥寮鄉許浚杰、四湖鄉蘇國瓏、北港鎮林振義、口湖鄉李龍文、水林鄉洪丁仁、斗六市胡克勤、林內鄉鄭照峰、莿桐鄉關淑華、斗南鎮黃博擧、大埤鄉林森寶、古坑鄉吳景富、西螺鎮張宗南、二崙鄉廖偉晴、崙背鄉梁銘忠。

張麗善說，韓國瑜參選高雄市長才讓人看到台灣有這位優秀人才，全台有哪一個造勢不用遊覽車、動員全部自動聚集？他有能力凝聚力量，雲林女婿當總統是雲林的光榮，也是雲林人翻轉的契機，呼籲團結雲林贏回台灣。

第一選區國民黨立委提名人張嘉郡表示，蔡英文執政讓農民口袋破洞，工商業老闆、員工都抱怨，治國無能，希望這次選舉不要讓謊言、悲情成為雲林發展的絆腳石。

第二選區國民黨立委提名人謝淑亞表示，民眾對現況不滿意是她參選的主因，她全力以赴有絕對信心，這次大選的意義是改變台灣，人生躬逢其盛，呼籲選民把握倒數八十多天參與聖戰。

(中時 )