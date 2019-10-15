媽媽質詢兒子！桃園市議會15日近行經發局工作報告，市議員歐炳辰因案解職遞補的郭蔡美英，面對擔任經發局長的兒子，提出海洋大學在觀音設立分校案，兩人明明是親密的母子，互動卻生澀，略顯尷尬。

郭蔡美英詢問去年舉行揭牌典禮的海洋大學分校案，至今已逾1年，郭裕信明顯資料準備充足，毫不思索的回應，海大觀音分校去年10月1日舉辦揭牌典禮，過去最主要的工作是海大要把設校計畫書提送教育部進行審核，包括需要調整修訂的部分，目前最新進度是教育部已於今年10月5日把報告往上送給行政院，等行政院核定，預計年底前可以完成。

另外，由於此案還必須進行環境影響評估，郭裕信解釋，由於當時是中央大學要設校，現改為海大設校後，內容不同會有環差分析，預計在年底前可以完成，所以可以預見的是海大明年會有實質動工，而動工會依照設計分為三階段，第一階段將投資兩億元，設立海洋環境暨藻礁中心、產學育成中心以及藻類培育區，第二階段有創新產業園區，最後第三階段有觀賞水族與經濟水產研發中心，預計2029年完工，未來這三區域完工後，相信對觀音不管是經濟、教育或是產業帶動的幫助都很大。

「謝謝局長！」，聽完郭裕信的解釋後，郭蔡美英說，表達觀音區居民都熱烈期盼海大分校的設立，這也可以說是觀音區歷史性的重大建設，還再度「謝謝、拜託」。郭則禮貌回以「我會協助海大」。

母子首次在議事堂的2分鐘的質詢初登場，明顯是套好招，不過，針對郭蔡美英關心的海大分校案相關資訊，在經濟發展局的工作報告中隻字未提。

(中時 )