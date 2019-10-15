◎韓國瑜投入大選 市政會議後請假

高雄市長韓國瑜15日上午10點主持市政會議，但會議開始後，高市府幕僚罕見通知更改會後聯訪地點，預料韓國瑜在市政會議後，在鳳山行政中心1樓就要正式宣布請假，投入2020總統大選。

◎回應蔡「急什麼」 韓國政團：人民不只急且心憂

韓國瑜及其國政顧問團邀請蔡英文總統與民進黨政府就兩岸政策進行辯論，蔡英文回稱「急什麼」，對此國政顧問團表示蔡英文這種態度令人感到遺憾，人民不只心急，而且心憂。

◎大巨蛋都審過關遭疑有選舉考量 柯：沒那麼簡單

大巨蛋昨通過都審，預料在2021年完工，外界質疑柯市府有選舉考量，台北市長柯文哲15日表示，他又沒有要選舉，且民眾黨立委參選人和大巨蛋也沒關係，大巨蛋案沒有那麼簡單，再來還有環境差異評估、建照、使照，後面問題還多的是。

◎周五前 台北早晚偏涼易降雨

中央氣象局15日表示，台灣本週受東北風影響，週五以前大致都是東北風影響的天氣型態，北部、東半部有較高機率降雨且早晚偏涼，中南部日夜溫差較大，提醒早出晚歸的民眾，記得攜帶雨具及外套，以免著涼。

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(中時電子報)