橋梁檢測有許多無法人力直接到達檢測的地點，可透過無人機等儀器代勞完成任務。（謝瓊雲攝）

每年鹿港慶端陽的地標福興鄉福興橋為鋼拱橋，去年已完成檢測維修工作，並重新上漆。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

每年鹿港慶端陽的地標福興鄉福興橋為鋼拱橋，去年已完成檢測維修工作，並重新上漆。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

宜蘭南方澳大橋月初發生鋼索斷裂崩塌意外，引發全國震驚、關注；彰化縣政府固定每兩年針對全縣橋梁進行定期檢測，持續維修補強，彰化縣長王惠美15日說，交通部列管的39座危橋中，彰化縣零危橋，大眾可以安心行駛，但呼籲仍須遵照相關安全規範，以免影響橋梁壽命與使用期限。

彰化縣政府工上午舉行橋梁檢測及維修說明會，由工務處長林漢斌進行簡報，每2年1次，委託川耘工程技術顧問公司辦理橋梁安全檢測工作，檢測橋梁結構安全。

王惠美表示，彰化縣境內橋梁共有2552座，是全國6都以外最多，縣府管理的有691座、由26鄉鎮市公所管轄的有1861座；經過通盤盤點，包含人行天橋在內，都安全無虞，請大眾放心。

王惠美說，彰化縣橋梁維護管理執行費用，前年為2820萬元、去年度2540萬元，今年度更編列約3656萬元，針對橋梁需維護補強的，都在陸續發包執行中，縣府也會再與各地方公所討論，若有需要都將協助向中央再爭取經費維護。

林漢斌說，南方澳斷橋是鋼索橋，縣內鋼索（拱）橋、包含每年舉辦鹿港慶端陽划龍舟的福興鄉福興橋、新建的高鐵星光大橋脊背橋、埔鹽鄉太平橋等都屬於鋼橋，都已完成檢修維護、重新上漆，另外，部分混凝土橋樑出現大梁或橋墩混凝土破損、鋼筋外露，路面伸縮縫等也都完成補強與修復。

工務處指出，許多橋梁因高度問題，無法由人工進行檢測，可藉由無人機、超音波裂縫深度檢測儀、鋼筋探測儀和反彈槌等工具完成檢測，工務處每次汛期、颱風侵襲前、後，都會再針對跨河橋梁，進行防汛檢視；另外震度6級以上地震後，則進行快速安全檢視等，另外為確保學童通行安全、學校周邊人行天橋也一併納入檢測範圍。

(中時 )