犯下「小燈泡案」的兇嫌王景玉，台灣高等法院更一審今(15)日再度開庭審理，律師認為王開庭前自顧自地的在笑，且有怪異思想和奇特行為，根本沒辦法討論案情，當庭聲請鑑定王景玉有沒能夠接受審判的「就審」能力，合議庭評議後，再決定是否同意聲請。

王的律師黃致豪說，聲請鑑定就審能力，不是要拖延訴訟。他說在開庭前，於看守所接見王景玉時，發現他自顧自地的在笑，王說聽到有人跟他講話，當時還發現王有怪異思想和奇特行為，根本沒辦法跟他討論案情。今(15)日開庭前，也發現王在法庭上，法警在場情況下，也有類似情況，聲請鑑定就審能力，這是被告在憲法上的基本權利。

黃致豪表示，律師是依刑訴法刑163條第2項，作這樣的主張，請求合議庭依職權調查清楚，如果未釐清，持續繼續訴訟的話，這是很冤枉的，黃說律師從未想要拖延訴訟，也希望訴訟要快點結束，但這是沒有選擇的餘地，如果造成大家觀感不好，「我們很抱歉，因為這是法律和憲法賦與被告的權利」。

被害人小燈泡家屬委任律師，庭後則表示，對更審合議庭重新調重，家屬表示尊重。

王景玉是在2016年3月28日上午11時許，騎車在內湖西湖國小附近，見女童小燈泡與母親經過，因此持刀猛砍女童，造成女童當場死亡。這件隨機殺人案爆發後，引發社會高度關注。一審認定王罹患思覺失調症，依兩公約不得對身心障礙者處以死刑，因此判處無期徒刑；二審認為王因為疾病，欠缺行為辨識及控制能力，仍判無期徒刑。案經上訴三審，認為王在犯罪時，控制能力並沒有顯著降低，且原判決在刑後監護處分的相關規定並未說明清楚，也未回應檢方上訴理由，因此撤銷原判決，發回更審。

(中時 )