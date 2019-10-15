颱風哈吉貝帶來強降雨致災，日本汽車與電機零組件等部分工廠泡水，停水及停電無法生產。為避免對整體供應鏈造成影響，部分企業正檢討在搶修工廠的同時，暫時轉換生產地點。

日本經濟新聞報導，車用零組件大廠阿爾卑斯電氣株式會社（ALPS ALPINE）位於福島縣磐城市用來製造車用喇叭等音響機器的子公司工廠，13日下午部分設備泡水，到今天仍無法復工生產。

由於磐城市目前仍持續停水停電，工廠何時復工要看水電搶修工程進度，目前看來停工10天以上也不無可能；阿爾卑斯正檢討是否暫時把生產線轉移到位於宮城縣的工廠等。

電子零組件大廠太陽誘電（TAIYO YUDEN）位於福島縣伊達市的子公司工廠，也從12日晚間就泡在水裡，目前已知位於工廠一樓的電氣設備受損，預料最長可能停工一週。

太陽誘電這間工廠專門生產用在智慧型手機及汽車上排除電子雜訊的「電感器」（inductor）。

生產通訊機器的安立知（Anritsu），位於福島縣郡山市用來製造通訊用測量儀器的一間工廠，同樣因為泡水而暫停今天的生產線作業；但由於生產設備放在2樓，受損情況較輕微。

車用零組件大廠京濱株式會社（KEIHIN）位於宮城縣丸森町的引擎零件工廠，由於地勢較高未受泡水災情，但因為強風吹襲造成工廠內堆積許多散落物，14日停工一天，從今天恢復生產線作業。

日本幾大主要汽車製造商的工廠，都未受到哈吉貝侵襲致災，包括豐田汽車子公司位於三重縣、岐阜縣及福岡縣的3間工廠，及本田汽車位於三重縣與埼玉縣的2間工廠，加上速霸陸汽車位於群馬縣的工廠，都已在14日恢復生產。

(中央社)