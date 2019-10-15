台中市環保局長副局長陳宏益表，改善空汙科技化，透過「空氣盒子」瞄準汙染熱點，像是「空氣的監視器」，時時檢測汙染變化。（盧金足攝）

台中市府改善空汙科技化，透過「空氣盒子」瞄準汙染熱點，有如「空氣的監視器」，全天候檢測汙染變化，一有重大汙染發現，數據傳到環保局，稽查員馬上出發，打擊汙染，目前全市4000多個一級工地要求公有工地及民間業者，都設立微型感測器，之前在工業區查獲半夜偷排廢氣，即是由市府設立的微型感測器測得違規數據建功，從去年到今年9月查獲10件，開罰金額高達3000多萬，追繳空汙基金逾1億5000多萬，對違規業者當頭棒喝。

抗空汙，台中市首次於營建工地導入微型感測器應用，藉由汙染濃度趨勢，透過APP推播提醒，掌握營建工地汙染變化及提早預警工地汙染防制作業；並進一步於公共工程如水湳經貿園區優先導入裝設，在空汙季提升預警值及監控頻率，針對汙染之虞工地加強稽查。

市府改善空汙「科技化」，透過「空氣盒子」瞄準汙染熱點，像是「空氣的監視器」，時時檢測汙染變化，一有重大汙染發現，數據傳到環保局，稽查員「馬上出發」，打擊汙染。

環保局長副局長陳宏益表示，「空氣的監視器」緊盯工地空汙智慧分析再裝350組「空氣盒子」，中市府科技監督宣導工業區加裝，自主管理改善汙染「空氣盒子」，緊盯科技加人力改善空汙。

陳宏益指出，台中市細懸浮微粒PM2.5來源比例中，固定源、移動源及逸散源各約占32％、29％及39％，其中逸散汙染源有56％來自車行揚塵、營建工程，市府透過營建工地路面汙染加強稽查、營建工地路面汙染通知、不定期巡查營建工地等方式，三管齊下維持一級工地道路揚塵防制100％成效。

台中市首次於營建工地導入微型感測器應用，藉由汙染濃度趨勢，透過APP推播提醒，掌握營建工地汙染變化及提早預警工地汙染防制作業；並進一步於公共工程，如水湳經貿園區優先導入裝設，在空汙季提升預警值及監控頻率，針對汙染之虞工地加強稽查。

陳宏益說，科技化後，營建工地不一樣要環保人力去巡查，設立五百多個微型感測器，即 抓到10件工廠等空汙，現在公私都嚴管，大小都查，外界以為只注重中火，逸散源偏高，其實，超過五成是營建工程，市府零容忍建築工程的空汙，也要求業者認養道路洗掃街作業。

此外，民眾也可以隨時上網監視市府的管制力道強烈，大型工程由市府自己發包將來朝AI系統目標管理，經電腦判別微型測器，針對營建工程推廣到全台做好空品管理。

(中時 )