最近國、民兩黨「芒果乾」滿天飛；前民進黨立委沈富雄今在臉書表示，前、現任總統來了「一場非常沒有水準的口水戰」；蔡英文回嗆馬英九：「芒果是你種的。」更是不知所云，有失LSE博士應有的素養，他強調，蔡英文撿到槍，殺心大起，亂射一通，像是彈無虛發，全民買帳，「這並非蔡是神射手，而是習大大丟槍」。馬該罵的是習不是蔡，蔡不是吃素的，何況蔡正在選舉，豈有撿到槍不發之理。

沈富雄今在臉書指出，「台灣是百香果，何來芒果乾？」最近一位前任總統和一位現任總統來了一場非常沒有水準的口水戰。「馬說蔡超賣芒果乾，蔡不假思索，反譏芒果是馬種的」。

他說，粗聽之下，頗見機鋒，還算有趣，其實不然，完全菜頭不對馬嘴，邏輯之荒謬，令國人汗顏。

他指出，蔡撿到槍，而且殺心大起，亂射一通，結果卻像是彈無虛發，掌聲四起，全民買帳，這並非蔡是神射手，而是習大大丟槍，而且提供射擊場，北京要設計「一國兩制台灣方案」，香港「反送中」如火如荼，營造了「芒果乾」的氛圍，馬該罵的是習而不是蔡，蔡不是吃素的，何況蔡正在選舉，豈有撿到槍不發之理。

沈說，蔡隨口回嗆馬：「芒果是你種的。」，更是不知所云，有失LSE博士應有的素養，馬英九琅琅上口的「一中各表」，防的就是「一國兩制」，北京對台永不止遏的野心，這筆帳不能算在馬英九頭上，歸根究底，蔡與馬心中的「果」是不一樣的，蔡是土芒果（土欉仔），馬是愛文，沒有種芒果，愛文是外來種，但馬呵護有加，卻是真的。

他說，至於蘇起的「地動山搖」是不是也是一種芒果乾，當然是！不過馬視而不見，因為兩者品種近似。

他表示，如果非把台灣比成一種水「果」不可，台灣是百香果而不是芒果，百香果外硬內柔，多子多汁。蔡英文的「堅韌之邦」與百香果不謀而合。孟子告子下，孟子曰：「…出則無敵國外患者，國恆亡。」。台灣不缺敵國外患，所以不會亡。

(中時 )