2019經典古董車及道安嘉年華26、27日周末在青埔地區舉行。（桃園市交通局提供／甘嘉雯桃園傳真）

2019經典古董車及道安嘉年華26、27日周末在青埔地區舉行。（桃園市交通局提供／甘嘉雯桃園傳真）

2019經典古董車道安嘉年華26（六）、27（日）兩天將在桃園高鐵站前廣場盛大舉辦，市府交通局表示，將展出全國百輛經典古董車，並且設置全新道路交通安全展區，包含機車VR及大型車內輪差身歷其境體驗區，27日更邀請救援小英雄波力POLI到場同歡，提供10月最後1周民眾假日出門好去處。

市長鄭文燦表示，去年桃園道安嘉年華結合台灣古董車暨經典車獲得熱烈回應，今年將擴大辦理，將「路口慢看停」道路安全精神貫徹活動主軸，活動會場直接擺放大客車及大貨車，透過實際體驗讓民眾了解大型車視野死角及內輪差的危險性，也邀請救援小英雄波力POLI結合動態親子闖關活動讓小朋友在玩樂當下也將交通安全相關知識深植心中。

交通局長劉慶豐表示，會場將同步展示自1933年迄今全國眾多經典、古董車款，讓民眾在學習道安知識的同時，也能來場與經典、古董相遇的視覺饗宴，同時可以近距離互動體驗。

劉慶豐表示，民眾可搭乘公車、機場捷運或高鐵前來，由高鐵桃園站2號門及3號門步行前往即可抵達活動會場，會場也備有免費汽、機車停車位供民眾停放。

(中時 )