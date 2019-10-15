港媒報導，決定中共四中全會具體會期的中共中央政治局會議極可能在10月18日稍後召開，而這樣即可保證四中全會在10月下旬召開。預計香港、中美貿易都將被提及。外界最關注的還是人事議題，此次全會中仍會有中央候補委員遞補，還將有「一把手」的人事異動。

香港01報導，中共總書記習近平結束印度行13日晚回到北京。這意味早前預定10月召開的四中全會將臨近。自2018年全國「兩會」前夕連續召開兩次中央全會後，中共已超過一年半沒有舉行中央全會。

而外界可能最關注的人事議題，預料出現較大變動的可能性不大。這次不同於上屆受反腐敗影響不斷有（候補）中央委員落馬的情形。截至目前，十九屆中央委員會成員中，原澳門中聯辦主任鄭曉松2018年10月意外身亡；原證監會主席、中華全國供銷合作總社理事會主任劉士余2019年5月主動投案，隨即被給予留黨察看2年、政務撤職處分，降為一級調研員（正處級），其十九大代表資格也被撤銷，其中留黨察看處分便需四中予以追認。

總之，本次四中全會仍將會有中央候補委員遞補，目前中央候補委員中得票第一的為央企中國誠通控股集團總經理馬正武（1963年12月出生）或將躋身中央委員。而得票第二的則是中國工程院院士、「中國電磁彈射技術之父」馬偉明（1960年出生）。

另外，不會出現在中央全會公報中的「隱藏人事議題」還包括一系列重量級的人事任免決定。此前，全國個省區市數十省部級官員履新，消息稱四中後會有「一把手」任免消息公布。

其他議題上，在香港局勢暫時趨於緩解並顯現逆轉跡象、中美貿易戰經過13輪談判暫時性休戰，北京可望在一種較為寬鬆的環境中繼續自己的既定節奏。

北京稍早前消息稱，此次中央全會的主題將是「研究堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題」，即「第五個現代化」。當時，新華社通稿中共有3段內容涉及這一主題，從中共創黨歷史、中共建政歷史和「世界百年未有之變局」三層意義上總結當今中國特色社會主義制度和中共執政能力。

對照十八屆三中全會，此次四中全會期間，中共料公布其制度建構的目標清單，奠定其整個制度體系的完整格局。

(中時 )