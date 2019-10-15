教育部函文蔡英文的論文為密件。（趙婉淳攝）

蔡英文總統論文風波未休，國民黨立委陳學聖昨在委員會上，當場詢問國立大學校長是否信以為真，結果多數校長靜默未表態，此舉遭總統府反擊為政治審查，民進黨團接連砲轟陳學聖勒索預算。陳今天上午隨即舉行記者會呼籲蔡英文直球對決，公開學位證件與論文影本，盡速塵埃落定，不要再讓黑手伸進教育。

針對綠委質疑勒索預算，國民黨立委陳學聖（左）15日舉行記者會澄清表示，自己從政多年來，若用預算或質詢威脅政府官員服從他的意旨，「我大可不做立委」。（劉宗龍攝）

陳學聖上午從桃園趕往台北立法院舉行記者會，一到場便揶揄沒想到受到民進黨高規格對待，令他受寵若驚，推測總統府可能生氣，蔡英文總統惱羞成怒。他直指，民進黨不分區立委上午質疑他勒索預算，可見選情激烈，在向蔡英文輸誠，「我只能說我諒解」。

針對綠委質疑勒索預算，陳學聖公開澄清，自己從政多年來，若用預算或質詢威脅政府官員服從他的意旨，「我大可不做立委」，因為他非常重視自己的清譽，「過去沒有預算勒索，現在沒有，未來也沒有」。

陳學聖說，既然身為教文委員會委員，教育部與政大都是他監督的單位，而這兩個單位手上保留蔡英文任教的原始證件與論文影本，「我本來就有調閱公文書的職權，根本沒有濫用職權疑慮，遑論勒索」。

陳學聖表示，之所以不去政大，是因為教育部與政大提出不准帶人、不可拍照與錄影、甚至連手都不能碰等規定，形同孤軍深入敵營，真的怕中計，因而不敢去，其實社會上有更多重視此案的人，希望能和前副總統呂秀蓮一起去政大查看。

陳學聖呼籲蔡英文，最簡單的作法就是直球對決，政大與教育部盡速公開原始證件與論文影本，而綠委將戰場升格為總統大選顯然是因為心虛。

國民黨立委陳宜民出示教育部把蔡英文論文列為「密」的公文，依國家機密保護法，「密」最高只能保密10年，但蔡的論文卻可保密到民國138年12月31日，難道蔡英文的學歷資料，將使國家安全與利益遭受重大損失，還是她個人利益會遭受重大損失？

(中時 )