調景嶺香港知專設計學院學生陳彥霖的屍體日前在海上發現，死因成謎。約百名抗議者14日指控校方沒有公布完整監視器畫面，未得到滿意答覆，隨後在校內破壞，使該校宣布停課3天。

《中央社》報導說，生前參與反修訂逃犯條例（反送中）抗爭的15歲學生陳彥霖失蹤多日後，屍體上月在將軍澳附近海面被發現。由於死因不明，外界質疑與其參與反送中抗爭有關。

陳彥霖生前就讀於香港職訓局創辦的專校香港知專設計學院。14日有學生及抗議人士齊聚校內，要求調景嶺知專設計學院交出監視器畫面片段。

校方14日下午4時安排播放片段，但有學生不滿片段中被指為陳彥霖的影像模糊不清，此外播放片段顯示時間由18：59，突然跳回18：58，質疑片段曾遭剪輯。

此外，播放電梯內影像時，校方以隱私為由停播片段，學生大為不滿，要求校方在半小時後公開播放未剪輯的原片，但校方未再回應，抗議人士隨即在校園大肆破壞。

當時校方人員由保安陪同經另一大樓後門離開，因消防設施被啟動，校內火警警鐘響起，一度驚動消防員到場，情況混亂。

香港職業訓練局今天宣布，因應院校情況，調景嶺校舍今日起停課3日，期間所有日間及晚間課堂都取消。

(中時電子報)