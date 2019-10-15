桃園市警察局交通大隊在台61線新屋、觀音路段增設「區間測速」設備，即日起開始宣導。（警方提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市警察局交通大隊在台61線新屋、觀音路段增設「區間測速」設備，即日起開始宣導。（警方提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市警察局交通大隊在台61線新屋、觀音路段增設「區間測速」設備，取締路段達5.28公里，2周前完成驗收，目前已經進行測試中，警方也發現3日至今，平均每天有271台車輛超速。警方提醒民眾，明年元旦正式上路，屆時超速車輛進行開罰。

警方表示，台61線車輛稀少、道路筆直，除了不小心超速外，也有車輛選擇此處飆車。為了防範超速，決定設置區間測速，讓超速車輛無法存僥倖心態，也讓超速車輛無所遁形。

因區間測速的原理是，民眾通過起點、終點時，低於合理秒數，就會被視為超速。有民眾質疑，若飆車車輛行經區間測速路段時，雖然超速行駛，但在測速的終點若刻意停靠路肩，再行駛通過測速終點，就可以規避超速罰則，對此警方則說，若車輛停靠路肩，或行駛速度太慢，依舊可以進行開罰，不會出現漏洞可鑽。

交大說，未來將以超速逾20公里，也就是時速111公里、通過時間約171秒為製單舉發對象。自即日起為宣導、測試及分析期程。

(中時 )