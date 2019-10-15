韓國25歲女星雪莉（Sulli）昨（14）日在住家被發現身亡，震撼韓國演藝圈，出道14年的雪莉在演藝圈有相當多好友，同公司的Super Junior昨晚立刻取消回歸直播行程，雪莉的前團員Amber也透過IG表達暫時停止活動，今日生日的Super Junior成員東海，原定今日將舉辦生日會，也確定延期。

東海原定33歲生日會今天將在首爾舉行，不少來自外國的粉絲都齊聚首爾共襄盛舉，沒想到發生雪莉憾事，前一晚SJ的網路直播取消後，東海生日會也跟著延期。

東海（右）連續兩個後輩離開，傷心取消今日生日會。（圖／翻攝自IG）

事實上，東海和先前過世的SHINee鐘鉉與雪莉都有好感情，作為同公司的前輩，東海相當照顧兩人，如今經歷兩位後輩前後過世，打擊相當大的東海也無法再承受，忍痛延期生日會。

東海。（資料照／記者粘耿豪攝）

SM娛樂旗下藝人的原定行程也幾乎全面暫停，Super Junior、SuperM、太妍、CHEN、NCT DREAM等，而曾與雪莉一起以f(x)活動的Amber，也傷心表示：「暫時暫停所有演藝活動」。

(中時電子報)