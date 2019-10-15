中國國家公務員局14日公布2020年國家公務員考試公告及職位表，將提供約1.38萬個不同職位，招聘2.41萬人，較去年增加近萬人，今日起開始網路報名。此次國考改變了部分報考規定，包括首次明確禁止被「雙開」以及失信人員報考，部分職位亦新增了心理素質測評環節等。

與往年相比，大陸2020年的國考至少出現6個變化，其中首次在報考條件上，新增了「被開除中國共產黨黨籍的人員」、「被開除公職的人員」、「被依法列為失信聯合懲戒對象的人員」不得報考。包括公安部、移民管理局、鐵路公安、空中警察總隊、長江航運公安局、各省的消防救援部隊、海關緝私局等職位，均在體檢考察部分中，新增了心理素質測評環節。

另外，2020年國考流程亦新增「備案」環節，對於公示期滿後，沒有問題或反映問題不影響錄用的人員進行備案；同時在考察環節中，改變以往「唯分取人」方式，更注意考生的政治性，以個別談話、實地走訪、嚴格審核人事檔案、查詢社會信用紀錄、同本人面談等方法考察政治信仰、政治立場、政治意識和政治表現。

此次國考特別為在軍隊服役5年或以上、擁有高校畢業學歷的退役士兵設立專門崗位，一共1507個職位並招錄2337人。國考北京考區的學歷要求大幅提升，已沒有大專學歷可報職位，學歷趨向研究生或以上，大學本科畢業可報職位僅320個，共招錄922人，佔總招錄人數45.87％。

(中時 )