台灣大賽第3戰15日移師到台中洲際棒球場，中信兄弟主場迎戰Lamigo桃猿，多項數據顯示兄弟在主場加持下，發揮得更好。尤其兄弟總教練伯納安排洋投萊福力此戰先發，就是考慮到他在主場出賽成績漂亮許多。而桃猿雖尚未公布投手，不過王溢正被認為是最有可能的人選，且王溢正參加台灣大賽以來投4場奪4勝，今要挑戰空前紀錄。

兄弟球團安排年輕土投廖乙忠擔綱第2戰桃園客場先發，此舉有些出乎眾人意料之外，隨後伯納解釋因為廖乙忠作客桃園表現不差，萊福力主、客場差異較明顯。

數據顯示，萊福力桃園客場先發2場全吞敗，自責分率高達9；洲際主場出賽先發13場拿下5勝3敗、自分率僅2.81，主場表現優異許多，不過萊福力本季面對桃猿先發7場，成績1勝5敗、自責分率4.79，是對戰三隊最棘手的。

兄弟牛棚在桃園自責分率7.50，面對猿隊回洲際主場後僅4.94，且18場中後援投手拿下9勝2敗的成績，許多比賽在後半段打出氣勢、逆轉戰局。兄弟團隊打擊率在洲際高達3成13，不過桃猿兇猛打線不惶多讓，團隊打擊率3成09也很高。

桃猿先發土投王溢正生涯在台灣大賽出賽4場全奪勝。（中央社資料照）

除此之外王溢正本季在洲際球場先發5場拿下1勝1敗，自責分率6.52表現不如主場，不過王溢正生涯在台灣大賽先發4場全勝，不管主客場表現都很亮眼，甚至2015年對兄弟在洲際寫下完投勝。

若王溢正能在此戰奪下勝投，將以5勝追平前統一獅洋投海克曼並列台灣大賽最多勝，不過海克曼是6戰5勝，王溢正5戰5勝將會寫下中職史上第一人。

(中時電子報)