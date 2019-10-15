SM女子團體f(x)前人氣成員雪莉，5年前以身心健康狀況及專心做演員為由，選擇退團做自己，然這些年鮮少有作品，反倒因大膽的打扮與言行屢登媒體版面，飽受外界輿論壓力，然她不久前推出個人單曲也積極上節目，本以為走出陰霾，沒想到昨天爆出在家自殺身亡，經紀人透露她一直受嚴重憂鬱症所擾，死訊讓外界無不震驚，而雪莉的好友IU，前年才遭遇好友鐘鉉輕生，如今閨密也選擇離開，讓人擔心她承受不了打擊。

雪莉前一天還笑著進行拍照工作、今天則安排錄影行程，沒想到昨天一失聯，在被發現已結束短短25歲生命，讓人感到相當悲憾，同時也擔心起她的好友IU，雪莉為挺閨密，睽違7年客串了IU主演的《德魯娜酒店》，足見兩人感情相當深厚，實際上兩人是8年交情的好閨密，2011年IU與雪莉一同擔綱《人氣歌謠》音樂節目的主持人，因此成為好友，這些年來只要對方推出作品，另一方必定第一時間公開應援力挺，私下也頻繁聯絡。

而這些年雪莉從清純風走向開放風，自由的代價是飽受外界異樣眼光與誤解批評，如今她早一步離開人世，網友也挖出7年前摯友IU為她寫的歌〈水蜜桃〉，讓此曲再次衝上音樂排行榜。

此曲由IU作詞作曲，表達了她眼中最真實的雪莉的模樣，歌詞中滿滿的讚美之詞，如「為何對你總不厭倦呢」、「當你稍稍對我綻露笑顏，我就快要瘋了」、「該用什麼言詞形容妳？或許這世上任何話語都不夠」、「想藏妳進我懷抱，想獨佔妳」，字字句句都是對雪莉的迷戀，足見IU深愛這個閨密。

雪莉也曾節目上談過這首歌，透露兩人當年一起主持時，IU每次看到她都說「怎麼這個高」、「怎麼能這麼白」，連髮質都要讚賞一番，之後還驚喜為雪莉寫了一首歌，還提醒她「為妳寫的歌快發行了」，發行後雪莉一看歌名〈水蜜桃〉就認出是在寫自己，因為她皮膚白，私下就被暱稱為水蜜桃，於是興奮去問IU「是這首對吧？」，IU也大方坦承：「就是想著妳寫的！」，如今甜蜜可愛的友情濃度不減，然雪莉已經留下摯友，去到另一個世界。

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(中時電子報)