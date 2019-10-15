經濟暨合作發展組織（OECD）2019年3月公開針對解決數位化經濟稅收之挑戰徵稿，提出兩大方針，第一是提出集團企業的利潤分配應採取公式型分配的方式，目的在分配給市場國較多的利潤。第二是制定一項最低稅負課稅的制度。

OECD秘書處於10月9日發布報告，匯整134個國家的意見，提出國際租稅利潤分配規則的提案，不論跨國企業在當地是否有實體營運活動，都會將更大比例的課稅權分配給消費者所在的國家，偏向於台灣目前的境外電商課稅有關貢獻度與利潤率方式。

(工商 )