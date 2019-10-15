OECD數位稅 修正方向與台灣一致 13:022019/10/15 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 經濟暨合作發展組織（OECD）2019年3月公開針對解決數位化經濟稅收之挑戰徵稿，提出兩大方針，第一是提出集團企業的利潤分配應採取公式型分配的方式，目的在分配給市場國較多的利潤。第二是制定一項最低稅負課稅的制度。 OECD秘書處於10月9日發布報告，匯整134個國家的意見，提出國際租稅利潤分配規則的提案，不論跨國企業在當地是否有實體營運活動，都會將更大比例的課稅權分配給消費者所在的國家，偏向於台灣目前的境外電商課稅有關貢獻度與利潤率方式。 (工商 ) #利潤 #課稅 #國家 #企業 #配給 也許您會感興趣 推薦閱讀 小英新國家史觀僅70年 斷開陸連結 04:102019/10/11 政治要聞 《富比世》數位經濟百強企業名單出爐 陸12家企業上榜 17:312019/10/11 財經 國家地理雜誌 知識力量開啟新視界 04:092019/10/13 企業經營 馬克宏催生獨角獸 04:092019/10/13 專題周報 碩網推AI企業助理 永豐銀率先導入 04:092019/10/13 產業特刊 標竿大廠精銳盡出 搶攻國際商機 04:102019/10/14 產業特刊 中小企業未來靠水電瓦斯費也可向銀行借到錢 14:462019/10/14 財經 港中小企應對資安 逾3成無保險保障 16:412019/10/14 財經 台灣這地方連4年獲「全球百大綠色旅遊目的地」！秋冬補助遊好划算 23:182019/10/14 旅遊 專家傳真－大企業攜手新創對接市場需求 共創合作綜效 04:102019/10/15 產業特刊 國際熱門新聞 巨蟒在逃！這國際大城拉警報 - 國際 ㄧ家4口開心晚餐中 飛來子彈遭槍殺 - 國際 報復！警車隊遭血腥掃射14慘死 現場留猖狂訊息… - 時事 關稅狂升 千億協議喊停！川普摧毀土經濟出重手了 - 國際 在家和8歲孩打電玩 她無故遭警射死 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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