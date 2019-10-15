強颱重創日本 數十萬戶斷水斷電 13:012019/10/15 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 強颱重創日本中部與東部，15日（周二）累計死亡人數已升抵66人，目前搜救人員仍在泥濘與房屋瓦礫中尋找生還者，數十萬戶房屋仍在斷水或斷電的狀態。 根據NHK報導，到目前為止有15人失蹤，逾200人受傷，大約13.8萬戶房屋無水可用，2.4萬戶缺電。 科技廠商Panasonic表示，洪水造成位在郡山（Koriyama）工業區的廠房受損，車廠日產、本田和速霸陸則稱廠房沒有重大損傷。豐田指出所有廠房正常運作。 (工商 ) #廠房 #房屋 #日本 #斷電 #斷水 也許您會感興趣 推薦閱讀 退休理財術－借鏡日本經驗 侯鳥居旅 銀髮族養老新潮流 04:102019/10/12 產業特刊 台日美術交流展 10／24開幕 04:092019/10/12 產業．科技 蔡英文換掉謝長廷吧 04:102019/10/13 時論廣場 別人雙十連假去玩 他們去幫弱勢勞工修房屋 17:582019/10/13 社會 新聞分析－別人不敢碰 日商打什麼算盤？ 04:102019/10/14 財經要聞 課囤房稅 應先檢討稅制 04:102019/10/14 財經焦點 日隊來台21小時出賽 亞錦賽中華隊添利多 14:362019/10/14 體育 國際熱門新聞 巨蟒在逃！這國際大城拉警報 - 國際 ㄧ家4口開心晚餐中 飛來子彈遭槍殺 - 國際 報復！警車隊遭血腥掃射14慘死 現場留猖狂訊息… - 時事 關稅狂升 千億協議喊停！川普摧毀土經濟出重手了 - 國際 在家和8歲孩打電玩 她無故遭警射死 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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