強颱重創日本中部與東部，15日（周二）累計死亡人數已升抵66人，目前搜救人員仍在泥濘與房屋瓦礫中尋找生還者，數十萬戶房屋仍在斷水或斷電的狀態。

根據NHK報導，到目前為止有15人失蹤，逾200人受傷，大約13.8萬戶房屋無水可用，2.4萬戶缺電。

科技廠商Panasonic表示，洪水造成位在郡山（Koriyama）工業區的廠房受損，車廠日產、本田和速霸陸則稱廠房沒有重大損傷。豐田指出所有廠房正常運作。

(工商 )