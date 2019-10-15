官田菱角節活動12、13日熱鬧舉行，卻傳出活動文宣「盜用」胡姓插畫家創作的水雉圖騰。（劉秀芬攝）

官田區農會總幹事林正容（右二）、理事長陳聰哲（右三）與海報製作廠商王雍城（左三），一起公開向插畫家道歉。（劉秀芬攝）

盜用插畫家創作水雉圖騰 官田農會與海報製作廠商王雍城鄭重道歉

今年台南官田菱角節活動12、13日熱鬧舉行，卻傳出活動海報、背板出現「盜用」胡姓插畫家創作的水雉圖騰，引發喧然大波，15日上午官田區農會總幹事林正容、理事長陳聰哲與海報製作廠商王雍城，一起公開向插畫家道歉。林正容強調，會與廠商負起後續相關責任，不會逃避。

林正容表示，農會辦理官田菱角節產業文化活動，是為了推廣官田區菱角產業，為農民行銷菱角，非商業行為；這次廣告設計全權委由廠商設計，但遺憾的是廠商未經創作人胡小姐同意而截取官田水雉圖樣，農會未盡監督職責，造成胡小姐的權益受損，感到非常抱歉，本會與廠商會負起後續相關責任，不會逃避。

負責的廠商澄色視覺設計社負責人王雍城說，今年官田區菱角節受委託文宣設計，在未經胡小姐本人同意授權下使用「官田水雉圖」，擅自下載使用，未尊重胡小姐創作的努力及損害原創者權益，在此公開道歉，並負賠償責任。

影片連結https：／／youtu.be／uwJpLHr9pVA

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