澳洲第一大城雪梨西部近郊小鎮日前發現一隻巨大紅尾蚺的蛻皮，由於巨蟒不見蹤影，當局擔心危害幼童安全，已緊急發出警示，請求民眾協尋。圖為紅尾蚺資料照。

澳洲第一大城雪梨西部近郊小鎮錫佛戴爾（Silverdale）一處工地近日發現巨大蟒蛇紅尾蚺（boa constrictor）的蛻皮，蛻皮長達2.5公尺，由於這種蛇身強體壯，當局擔心對兒童及居家寵物造成威脅，11日已經緊急對大眾發布警示，呼籲民眾協尋。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、澳洲新聞網（News.com.au）報導，一名工人日前在雪梨近郊的錫佛戴爾小鎮一處建築工地發現一條長達2.5公尺、剛蛻下不久的新鮮蛻皮，發現後趕緊向有關當局報案。

雪梨所屬的新南威爾斯省（New South Wales）政府隨後在上周五向大眾提出警告，指出這隻成人巨蟒在逃，請求民眾協尋，並注意人身安全。

nbd but someone's lost an adult Boa constrictor in Sydney pic.twitter.com/e6bINos4cj — camwilson 👋 (@cameronwilson) October 14, 2019

當地捕蛇專家凱德（Sean Cade）表示，身長2.5公尺代表這是一隻巨大、身強體壯的巨蟒，這樣的大蛇通常可以獵捕體積大上4倍的獵物，例如一隻成貓、中型狗或是兔子，因此小孩可能受到威脅。

他擔心的是，孩童可能在自家後院看到這隻巨蟒，然後嚇到了牠，出於防衛，巨蟒突然撲向孩童，並造成兒童受傷。

新南威爾斯省政府及捕蛇公司澳大利亞捕蛇專家（Australian Snake Catchers）都貼出公告，請求民眾注意巨蟒蹤跡，不過也警告大眾不要親身接觸。

紅尾蚺其實無毒，不過是世界上體型最大的蛇之一，通常可以長到4公尺長、重達45公斤，牠們通常用勒斃的方式捕食獵物。

值得注意的是，新南威爾斯省法律規定，除了動物園外，該省禁止飼養紅尾蚺，有關單位表示，找到這隻不速之客後，會先釐清牠從哪裡來，以及牠身上的病菌、吃過的食物等。

(中時電子報)