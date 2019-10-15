哈雷泡芙真材實料，是店內的熱門商品。（甘嘉雯攝）

麵包師傅哈雷從台北市政府勞工局職訓中心退休後與Paul創立28Bakery工作室，在2018年11月到中路計畫區設立麵包烘焙坊，店內的哈雷泡芙是明星商品，每天現做小巧可愛的泡芙，與坊間合成奶油所作成的泡芙有著天壤之別，非常受到消費者歡迎。

Paul對烘焙充滿無限的熱情，堅持要做就要做到最好，負笈澳洲及日本研習麵包西點的製作，回到台灣在也是烘焙老師的媽媽謝煒貞

支持下開設烘焙坊，製作各式麵包與西點，無論是麵包或西點都是嚴選原料製作，在競爭激烈的烘焙業中闖出名號。

哈雷泡芙每天堅持現做，表面是用德國奶油混合雞蛋、糖製成，烘烤至表面呈現波蘿狀的脆皮後，加入以法國奶油，依黃金比例調出的內餡組成。哈雷泡芙外皮酥軟，奶油滑順不膩，豐富又多層次的口感，值得細細品嘗。

謝煒貞說，店內所有產品都使用天然食材，而且都可以追溯食材履歷，麵包類產品更是少數用天然酵母來發酵的店家。

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