台灣正妹在長灘島穿超露比基尼遭罰，還因此爆紅台灣網路。(取自臉書)

台灣正妹穿一條線比基尼被捕，此事件震動國際視聽，除菲律賓媒體大加報導，美媒也注意到了。宅神朱學恒大酸蔡政府，小比基尼上了CNN，他建議可將之列入新南向政績，網友則大讚這位妹子是台灣之光，難道是「台灣進入聯合國的佈局」？

台灣正妹穿超裸露比基尼，在菲律賓長灘島被捕並罰錢，此事引起全台熱議，她身上穿的微型比基尼，原來可在亞馬遜網站購得，而她的無碼高清照更在網路流傳，連菲律賓警方臉書也加碼揭露她和男友的護照，整起事件連燒數日，因而引起美媒注意，CNN旅遊版為此還加以討論。

朱學恒昨在臉書上說，「小比基尼也可以上CNN啦，建議政府可以列入新南向政績中」，他也發現，底下美國網友留言跟台灣一樣，說要原圖以便進行研究。台灣正妹一條線比基尼如此受矚目，只能說妹子真的震動國際視聽了。

台灣正妹為國爭光，網友七嘴八舌評論，「勇氣100分的台女」、「毋庸置疑，呆灣之光啦」、「我們勇敢的走出去，讓世界看見台灣？」、「台灣進入聯合國的佈局」、「這個對台灣的宣傳力，遠大於法國菜桶，或是斷交部與塞車部花了這麼多預算推展觀光。」

(中時電子報)