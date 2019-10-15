大巨蛋。（張穎齊攝）

大巨蛋工地。（張穎齊攝）

大巨蛋議會考察。（張穎齊攝）

大巨蛋議會考察。（張穎齊攝）

大巨蛋議會考察。（張穎齊攝）

大巨蛋籌備處副執行長陳世浩。（張穎齊攝）

北市府14日辦理大巨蛋第7次都審，但卻在2項「防災避難電腦模擬」沒有通過的情況下，強行通過。市府直指，目前都有辦法在15分鐘內完成6萬人逃生，而都審通過，只是針對遠雄有在大巨蛋1樓空間做出退縮，讓人員逃生的速度可加快。但對於退縮多少空間、幫助有多少？市府、遠雄均表示「還沒算出來」，令現場眾人傻眼。

針對都審通過，遠雄到底在大巨蛋1樓退縮多少範圍？大巨蛋籌備處副執行長陳世浩表示，確切的範圍面積還沒算出來，但就是在一些影城、商場的轉角處做退縮，人潮節點疏散出來，增加容留空間與公共安全，但還要再做結構計算。

媒體詢問，退縮範圍後，對逃生疏散有多少助益？陳世浩說，目前6項電腦模擬都有辦法在15分鐘內讓人員離開場館，若多退縮一點，可讓空間更寬、舒適，人員逃生速度可稍微快一點；以經驗來講，只要電腦模擬能讓6萬人順利逃出來，即視同安全。

媒體追問，既然電腦模擬都認能為安全逃生，那1樓空間幹嘛要再退縮？陳世浩強調，好還要更好，但好多少，現在還沒辦法講，因為像是一根鋼柱或2根鋼柱的範圍，都還不曉得，要遠雄去計算後才能知道。遠雄發言人楊舜欽則說，退縮空間後，與電腦模擬的逃生時間，不會有太大影響，但對空間釋放確實有幫助。

議員黃郁芬質疑，所以都審只是在空間做退縮，電腦模擬的逃生時間、空間路線都沒改變？都發局人員連稱「對」。議員苗博雅質問，空間退縮後，電腦模擬還是OK？陳世浩，原本就OK，不用再模擬。

媒體再問，屆時遠雄計算好退縮範圍後，送給市府，是否還有公開審議？陳世浩答，都發局核定就好，不用再公開審議，退多少會對外公布。

都發局發布新聞稿重申，針對2項電腦模擬無法運作，英國格林威治大學稱是「極端且特殊」的參數組合，讓軟體運行變得非常緩慢，導致使用者誤以為軟體停止運作，並提醒，以這樣強迫性質的參數設定，卻期待於合理的時間內完成模擬，是不切實際的。

退縮空間部分，都發局說明，針對容易壅塞的節點，商場棟及影城棟轉角退縮半戶外遮簷空間，以增加地面層避難面積；針對基地避難三處疏散口景觀設施應增加通道順暢度。

此外，吳世正也痛批，經過多年風雨，前都發局長林洲民、前北市副市長林欽榮都離職，副市長鄧家基明天也要走了，都審委員都換過，台北市長柯文哲剛上任之初很嚴格，現在慢慢放寬，態度反覆，對不起市民，柯寄望任內完工，以利2024選總統。

至於市府答應復工後，還要多久完工？遠雄說「1年半，包括環評，會盡量努力」。

(中時 )