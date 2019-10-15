蔡英文總統15日參加民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝的「毛小孩健康教室」記者會，針對外界對其總統副手人選是否為蔡賴配，蔡英文表示，她的答案還是一樣的，會在最適當的機會來宣布最佳的組合。

蔡英文今天上午接受媒體聯訪時表示，選戰已接近最後的3個月，這段時間她發現，網路上出現很多不好的操作又重新出現，包括假訊息的問題越來越嚴重，比如說上周她與立委候選人許淑華參加1個有關動保議題的座談，結果竟被做假衍生成她是帶著貓去看醫生，還動員很多的人，這真的大可不必，呼籲大家在最後關頭要做正確判斷與選擇。

她同時對國民黨立委陳學聖在國會與文化委員會上詢問48位大學校長「是否相信蔡英文的博士論文為真？」的回題回應表示，這是錯誤場合問錯誤的問題，她很訝異陳學聖竟要求國立大學校長作政治表態，這不值得效法，也非常不恰當。

而國民黨總統韓國瑜的傾聽之旅選擇從蔡英文的故鄉屏東出發，蔡英文表示，這不足為奇啦，屏東本來就是台灣最南方的地方，但韓國瑜說是傾聽行程，希望他是真的要去聽，不是只為造勢然後一走了之，要真正去了解當地人的想法。

而對於藍陣營再提出總統參選人辯論會，蔡英文說，她覺得韓市長要先準備一下吧，辯論永遠都不會太遲的，過去幾次的總統大選，從來沒有人覺得辯論這件事會辦的太遲的，問題在於你準備好了沒？選民準備好來聆聽主要候選人的政見了沒？待11月大家都登記成為候選人之後，按照規則我們本來就要進行辯論。

(中時 )