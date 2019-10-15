桃園國際機場第三航廈主體工程流標三次，交通部已明講預算不會增加，要求桃園機場公司變更設計。外傳桃機公司擬捨棄波浪屋頂與玻璃天窗的設計，桃機坦言兩項設計是優先檢討重點，但強調一切還未定案。

桃機第三航廈周邊工程於2017年5月動土，原訂在2020年底完工、2021年初試營運，但許多廠商認為主體工程將面臨施工難度高、經費不足、工期太短等問題，導致工程三度流標，完工期一延再延。

第三航廈經費已追加至789億元仍無人投標，原因出在廠商認為設計複雜，交通部長林佳龍今年8月放話，要求設計顧問公司針對預算上限，重新修改設計，如果不能配合，不排除解約。

外傳桃機公司要捨棄第三航廈屋頂的亮點，包括波浪屋頂與玻璃天窗，桃機公司副總經理范孝倫表示，此案已推動一段時間，之前廠商有反映出對設計的意見，包括工程難做、預算不足等問題，就算設計畫得很美，但成本也會反映在標價上面，由於發包不順，這次已請設計顧問納入檢討重點。

范孝倫說，不只外型設計，工資、物料波動也要計算在內，此次是綜合檢討，找出最可行的方案，而波浪屋頂與玻璃天窗是優先檢討項目，但絕不是唯一考量。

(中時 )