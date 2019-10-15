國民黨總統參選人韓國瑜正式進入選戰模式，首站選擇從屏東出發、展開傾聽之旅，國民黨屏東縣黨部也將行程對外公布，歡迎鄰近點站的民眾可就近前往關心與鼓勵，有鋼鐵韓粉就喊話要「如影隨形」，希望讓韓市長感受屏東人的熱情。

行程包括

10月16日的行程：

10：00 鵝鑾鼻保安宮參拜(恆春鎮燈塔路170號)

10：35 觀光產業座談與聯訪(恆春鎮山腳里活動中心)

11：30 車城福安宮參拜

12：20 枋寮鄉德興宮參拜(枋寮村德興路112號)

13：20 原住民南四鄉造勢(新來義多功能活動中心)

14：40 六堆忠義祠參拜暨客家後援會

16：00 東港區漁會拜訪

17：00 乘船往小琉球

17：30 小琉球環島車隊(含參拜碧雲寺.三隆宮)

10月17日 行程

11：30 潮州三山國王廟參拜

12：00- 高鐵、高捷南移座談會(聞香閣餐廳)

13：10- 萬巒豬腳街祝賀豬腳節活動圓滿成功

14：00- 內埔天后宮.昌黎祠參拜(內埔鄉內田村廣濟路164號)

14：30- 內埔鄉龍泉寺參拜(龍泉村通霄巷35號)

15：10 原鄉(北四鄉)固本會報(瑪家鄉北葉村集會所)

10月18日 行程

14：00-拜訪社團法人屏東縣向陽啟能協會

15：00- 鹽埔鄉朝鳳宮參拜

15：40- 里港鄉拜訪蘇俊夫(鳳凰廟)

16：10- 里港雙慈宮參拜

(中時 )