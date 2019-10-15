新北市黃姓男子見離婚乾妹獨自撫養4名子女，竟以照顧為由，趁隙伸出狼爪指侵11歲、10歲大女兒、二女兒，女童證稱：「叔叔摸我尿尿的地方，會痛」，經醫院驗出有女童處女膜有撕裂傷，士林地院依對未滿14歲女子犯強制性交罪，判處有期徒刑7年4月，另外，大女兒在案發前2年也遭染指，因無人目睹事發經過，判決無罪，全案仍可上訴。

40多歲黃男與女童的母親2015年認識，時常會帶就讀小四、小三的女兒到河邊玩水，剛開始相處融洽，隔了1年，黃將大女兒帶到朋友住處客廳，以手指摸女童下體，經檢察官調查，發現妹妹也在去年遭指侵，並依法起訴。

檢方調查，去年中秋節連續假期某天，黃男到女童家作客，藉口酒後要留宿1晚，趁著與二女兒蓋著同一條棉被，將手伸進女童褲子，並以手指侵犯女童下體。女童作證說，她有用手推開，還側身閃躲，直到叔叔睡著，手才離開她的內褲。當時有跟母親說，但母親並沒有任何反應，一旁弟、妹也都已睡著。

黃男否認犯罪，並稱女童是受到母親指使，因為他和女童母曾因管教小孩有口角，女童母因而心生怨懟回以「關你什麼事」，2個月過後，他都沒有去女童家，不久就挨告。

但法官認定，以女童稚齡，證詞雖然前後一差異，但感覺手指有插入其陰道並疼痛，遭到性侵的過程明確，雖然不是連續、完整敘述案發過程，但檢察官等人詢問，都是女童自行思考後回答，並無誘導的情況，採信女童說法。

黃男年長女童30歲，本應顧及女童身心人格健全發展，卻戕害女童對於兩性關係的認知，犯案後又一在否認，毫無悔意，並未與女童和女童母達成和解，依法予以重判。

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(中時 )