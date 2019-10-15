737 MAX機型出包讓波音（Boeing）形象大傷，米倫伯格（Dennis Muilenburg）因此丟了董事長大位。

但飛航專家今天表示，波音承受各方壓力，得證明公司文化正在改變之際，上週拔掉米倫伯格的董事長帽，或許只是他離開公司的序曲而已。

737 MAX這個最暢銷的機型停飛後，波音就進入危機模式，11日雖宣布55歲的米倫伯格留任執行長，留在董事會，但拔掉他的董事長職位，由獨立董事凱爾洪（David Calhoun）取代。

凱爾洪表示，董事會「對丹尼斯（米倫伯格）擔任執行長有充分信心」。

但多位飛航專家接受法新社訪問時表示，這或許是關鍵一步，可能代表米倫伯格最終會離開波音，離開的時間則取決他在未來數週這麼重要的時刻表現如何，包括本月稍晚在國會山莊的表現。

市場分析公司蒂爾集團（Teal Group）副總裁艾波拉費（Richard Aboulafia）表示：「如果未來2到3個月事情進展不順利，這麼做，也為平順取代米倫伯格開了路。」

(中央社)