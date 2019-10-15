蘆洲Food panda外送員遭撞身體多處挫傷（翻攝照片／戴上容新北傳真）
蘆洲Food panda外送員遭撞身體多處挫傷（翻攝照片／戴上容新北傳真）

40歲李姓Food panda外送員14日晚間七時許，騎乘重型機車行經蘆洲永安北路2段時與闖紅燈的58歲陳姓女機車騎士發生擦撞，強烈碰撞使兩人身體多處擦挫傷，緊急送醫後雙方皆無生命危險。警方表示，雙方經檢測皆無酒精反應，詳細車禍原因有待進一步釐清。

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(中時 )

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