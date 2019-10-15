國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜預計15日將宣布請假3個月，投入總統選舉，民進黨立法院黨團15日舉行「韓國瑜放『韓』假」記者會，黨團書記長李俊俋（右）表示，有哪個老闆願意讓上班不到1年的員工就可以請假3個月，呼籲韓國瑜回歸高雄市政，不然就乾脆請辭市長職務。（劉宗龍攝）

國民黨立委陳學聖昨於立法院教育及文化委員會中，再度質疑蔡英文總統博士論文真偽，還揚言會特別審政大的預算。民進黨立院黨團今召開記者會痛批陳學聖「政治勒索」，羞辱校長學術尊嚴，這是國會很可恥的事情。綠委質疑，教育部和政大明天安排到校查看資料，陳學聖卻稱怕中計不敢去，酸陳是資深立委，卻越做越退步。

民進黨團今記者會播放陳學聖昨質詢教育部及政大的影片，陳學聖向政大校長郭明政嗆聲「我一定特別審政大預算、審校長你的預算」，郭明政則答覆，相關資料已由司法機關請求，歡迎立委到學校看，但陳學聖稱「怕中計，不敢去」。

民進黨立院黨團書記長李俊俋表示，陳學聖已經不是首次在委員會提總統論文問題，上次要求政大要排他去學校，確認升等學經歷證件，教育部確實安排明天要去，昨天審查校務基金預算，陳學聖卻藉由審查預算，實際上做政治勒索，與他意見不同就揚言嚴格審查，令人感到不齒。

李俊俋說，高等教育何等重要，審查學校校務基金，卻要大學校長陪你做小丑玩遊戲嗎？我們等著看，看陳學聖明天要不要去政大看資料。

民進黨團幹事長管碧玲表示，蔡英文總統的論文跟學歷是千真萬確，也一再對外澄清，陳學聖仗著言論免責權，幫忙拉抬韓國瑜選情不擇手段，這樣的行為令人無法接受，嚴正譴責。

綠委林靜儀也批評，身為資深專業國會立委，掌理重要預算的委員會，難道沒東西可以監督嗎？要把政治髒水潑到學術界，在國會殿堂羞辱校長學術尊嚴，這是國會很可恥的事情。

(中時 )