查緝幹員起出用飼料袋分裝，夾藏在木床中的毒品原料。（金門查緝隊提供／李金生金門傳真）

金門地檢署今（15）日宣布指揮海巡署金門查緝隊等6大情治單位聯合偵破，並起訴以陳奎南為首的5人毒品走私集團，查扣淨重498.99公斤，市價高達新台幣5億元的第4級毒品原料「麻黃鹼」，估計可製造甲基安非他命約400公斤，供800萬人次吸食。

這起金門史上查獲的最大宗毒品走私案，涉案集團還特地在台灣彰化訂製木床夾藏走私自大陸的麻黃鹼，但也因為「客製化」的規格與一般木床不同，且又沈重搬運困難，而引起海巡查緝幹員的注意，精心計畫最終「破功」，白忙一場。

查緝幹員起出用飼料袋分裝，夾藏在木床中的毒品原料。（金門查緝隊提供／李金生金門傳真）

查緝幹員起出用飼料袋分裝，夾藏在木床中的毒品原料。（金門查緝隊提供／李金生金門傳真）

金門地檢署主任檢察官吳文城指出，今年7月28日上午11時許，金門查緝隊在料羅淺水碼頭，從一輛偽裝搬運傢俱的小貨車中，起出用20只飼料袋分裝，夾藏在釘實木床底板中，準備經由海路運往台北港，淨重498.99公斤的「麻黃鹼」，逮捕正在辦理寄貨手續的嫌犯鄭棨皓，檢察官席時英指揮跨越台、金兩地的專案小組，包括檢察、警察、調查、海巡、憲兵及關務在內的6大系統深入溯源追查。

查緝幹員起出用飼料袋分裝，夾藏在木床中的毒品原料。（金門查緝隊提供／李金生金門傳真）

毒品走私集團製造「搬家」假象，仍遭識破東窗事發。（金門查緝隊提供／李金生金門傳真）

最後陸續將涉案的陳奎南、許證宏、廖品睿及協助租車和訂製木床的蔡育卿等人追緝到案，查明該集團以新台幣80萬元的代價，受綽號「龍哥」者委託，在7月24日晚間，駕駛小船從金門五龍山報關出港，駛往福建省大嶝海域，自大陸船隻接駁這批毒品原料，在金門青嶼上岸後再載往料羅淺水碼頭，準備走海路「中轉」赴台製成安非他命牟利。

該集團為掩飾走私毒品原料，還將陳奎南所有的輪胎、脫水機、塑膠椅、腳踏車、割草機、炊具、床墊等物品搬上小貨車，製造「搬家」的假象，但仍被查緝幹員識破，東窗事發一一落網。

法務部常務次長張斗輝、台高檢檢察長王添盛等人專程跨海，會同金門高分檢檢察長林邦樑、金門地檢署檢察長洪家原、海巡署偵防分署長張忠龍等人慰勉專案小組數月來全力以赴，打擊犯罪集團的辛勞。

法務部常務次長張斗輝、台高檢檢察長王添盛等人專程跨海，會同金門高分檢檢察長林邦樑、金門地檢署檢察長洪家原、海巡署偵防分署長張忠龍等人慰勉專案小組數月來全力以赴，打擊犯罪集團的辛勞。（李金生攝）

金門地檢署檢察長洪家原（左）偕檢察官席時英（右）說明查扣木床起出毒品原料的過程。（李金生攝）

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(中時 )