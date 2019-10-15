台灣教練「西進」中國大陸各省市球隊，努力訓練球員，然而，近年來中國大陸棒球代表隊已經看不到台灣教練的影子，主因是大陸國家隊教練團也要實施「本土化」！

目前台灣教練遠赴大陸擔任教練有江泰權、江仲豪、呂文生、黃文博與陳瑞振等多人，隨著大陸棒球迅速發展，台灣教練西進一時停不了，以前偶爾也會看到台灣教練隨著大陸隊出國比賽，不過，大陸隊也開始防範國家隊教練團「外來化」！

來台參加亞錦賽的大陸隊教練任秋革說，台灣很多教練私下在大陸各省市教球，現在的有關政策是大陸國家隊不再聘請台灣的教練隨隊，因為國家隊要以培養本土的教練為重點。

任秋革表示，在棒球這一塊兩岸還是要多交流，這樣可以提升大陸隊的棒球水平，其實任秋革已經來台多次，他是北京隊教練，以前隨著北京隊來台移地訓練。

兩岸棒球水平確實有些差距，任秋革認為，兩岸可以透過比賽交流縮小差距。話雖如此，大陸隊不僅教練團「本土化」，而且移地訓練也不一定來台，任秋革坦承，近年來北京隊的移地訓練已經改在大陸南方的省市。

(中時 )