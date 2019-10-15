李佳歡即將於11月推出首張個人專輯，今在舉行媒體餐會上，聊到過去花2年時間，赴英國曼徹斯特大學攻讀法律系，畢業後來台追隨姊姊李佳薇腳步一圓歌唱夢，曾有段時間掙扎過，甚至剛來台一年時間沒收入，生活開銷完全靠姊姊，但她感謝姊姊答應，除了指導她唱歌外，也帶她到錄音室觀摩、演唱會擔任嘉賓訓練膽量，如今即將推出新專輯，也透露當中有一首歌是和姊姊一起創作的。

李佳歡說，如果要考律師執照，需要花1年時間，考上後還要實習9個月，等於花2年時間，「我可能會直接當律師，不會有任何機會在唱歌」。甚至在參加《聲林之王》比賽前，猶豫是否要回馬來西亞考照，父親時常問「何時要回來考執照」，還說要把吉隆坡的房子給我，媽媽是表態支持她唱歌，姊姊則是爽快答應，而家人來台時，還在房間桌上留下幾千塊錢，時時刻刻表露愛女心切。

從小愛念書的李佳歡，在英國期間為了不辜負家人，認真唸書幾乎鮮少出門，起初住在8人男女宿舍中，其中一位讀音樂系的男室友，曾在群組裡傳「男性重點部位」不雅照片，而一人在國外生活，她習慣鎖門才睡覺，曾有次室友帶朋友到家裡喝酒聚會，就聽到房門有開門轉動聲，讓她相當傻眼，讓她之後在洗澡時都會加快速度，避免遇到怪室友，所幸其他男性室友也有制止，停止失序行為。

(中時 )