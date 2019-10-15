這真的太扯了！倫敦一所學校遭助教爆料，全校老師竟「封教室」只為集體開趴，影片中看到老師們手拿酒瓶、跳著充滿性暗示的舞蹈，令人不敢恭維。該影片流出後，引起社會廣大關注。

據《每日郵報》報導，倫敦一間名叫海克尼新學校(Hackney New School)驚傳將校園變成夜店，影片中可見到約有20名老師與教職員正在集體狂歡，還有一名男性老師拿著酒瓶做出前後頂的不雅動作，令一名女老師則是用力扭動她的臀部，性暗示非常強烈。

Teachers have been spotted 'boozing and twerking in Hackney school' https://t.co/XOI7QGlq8c via @MailOnline — Ann (@Ann07232713) October 15, 2019

據說這位踢爆者，是學校的前學生。而來源則是該校之前的助教，在拍下影片後將其傳給她的。她表示該影片攝於2017年11月的某天。那天，老師們讓學生先行下課接著將教室「封館」開始飲酒狂歡。諷刺的是，影片中還出現前副校長，帕特森(James Patterson)也在其中。

(中時電子報)