國內外送平台5天內發生3起死亡車禍，遭勞動部與交通部盯上，公路總局今日對foodpanda稽查後，以「未善盡管理之責」開出9000元罰單，並要求限期改善。

外送平台龍頭UberEats、foodpanda日前各發生一起外送員遭撞死事件，昨晚另一家外送平台Lalamove則發生外送員撞死老翁，5天3起死亡車禍，讓交通部盯上外送平台。

公路總局運輸組組長劉育麟指出，今日對外送平台稽查後，稍早對foodpanda開出首張罰單，理由是未善盡管理之責，包括對員工訓練、車輛保養等。另開出一張限期改善單，未在期限內完成可再開罰。

劉育麟說，foodpanda是運輸業，必須對員工負責，且要有基本教育訓練，但業者對這塊相當缺乏。目前foodpanda、lalamove具有汽車運輸業執照，其他平台如UberEats則是與汽車運輸業合作，公總會釐清是否有「假合作、真派遣」的情形。

公路總局下午前往UberEats合作的易得汽車貨運公司，稍早開出第二張罰單，理由同樣為未善盡管理責任，罰9000元，並限期改善。公路總局指出，下午還有第三波稽查，對象為lalamove。

(中時 )