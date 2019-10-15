韓國25歲女星雪莉昨（14）日在住家被發現身亡，震撼韓國演藝圈，出道14年的雪莉2009年參與女團F(X)，全盛時期有兩首歌紅遍台灣，就是2010年發行的《NU ABO》與改編自德國女子組合Monrose的《Hot Summer》，這首歌天后蔡依林也同樣翻唱過。

雪莉在NUABO MV的畫面。（圖／翻攝自NUABO MV）

2010年5月4日，F(X)正式發行首張迷你專輯《NU ABO》，主打曲《NU ABO》的「化妝舞」在韓國及全世界掀起一種中性與溫柔兼備的可愛熱潮，更有不少藝人模仿該舞蹈。

f(x) － NU ABO MV

在2011年發行的首張正規專輯《Pinocchio》中，在韓國拿下了3個冠軍，但真正在台灣熱播的其實是改版專輯的新主打歌《Hot Summer》，改編德國女子組合Monrose於2007年推出的第二張專輯《Strictly Physical》收錄歌曲《Hot Summer》。F(X)的《Hot Summer》在韓國音樂節目中獲得了兩個第一位。當年度首張正規專輯《Pinocchio》和首張正規改版專輯《Hot Summer》的唱片出貨量合共達10萬7669張。

雪莉的Hot Summer宣傳照。（圖／翻攝自官網）

這兩首歌隨著當時的韓流發酵，與韓版專輯台壓發行熱潮，成功在台灣每天熱播，往後F(X)只要有台壓發行的歌曲也都相當有熱度。

f(x) 'Hot Summer' MV

(中時電子報)