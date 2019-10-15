90後台灣魔術師簡德瀚（簡子）讓1964年塵封的拉斯維加斯賭場經典老撲克牌出土，並在全球群眾集資平台Kickstarter上推出惡搞牌，3小時達標，24小時獲得逾300位各國贊助者支持。

簡德瀚也是花切牌設計師，數年前意外從收藏家朋友得到一款神秘撲克牌，開始投入研究，並聯繫美國撲克牌收藏家協會主席、撲克月刊「Card Culture」總編輯Lee Asher共同研究這幅牌的來歷與真偽，經過多方資料佐證與考究，證實這幅神秘的撲克牌，就是所有花切玩家都知道的「撲克牌之王」Jerrys Nugget 的前一代，此發現改寫知名撲克牌的歷史。

為了讓更多撲克牌玩家感受這幅撲克牌的手感，簡德瀚復刻該牌的質感，並在12張人頭牌的部分重新設計創意元素，JQK牌面角色變身為狼吞虎嚥12種不同垃圾食物的人物，諷刺過量的速食文化。在特定加價套組中，附贈惡搞知名速食品牌的雞塊包裝盒，讓拿到產品的人會誤以為拿著真正的雞塊。

簡德瀚19歲在國際魔術平台發表原創作品Touch，是台灣首位進軍美國魔術平台Ellusionist及Theory11 的魔術師。他也是一位花切牌設計師，擔任過許多撲克牌生產顧問，協助生產過約20萬副牌。

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