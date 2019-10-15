洋基正在苦戰強敵太空人，他們第3戰將面對太空人先發投手寇爾(Gerrit Cole)。總管凱許曼(Brian Cashman)回想起來不免有些遺憾，洋基兩度有機會買到寇爾，但兩次都錯失了，如果G3最後被寇爾打敗，可能成為凱許曼終身的陰影。

《紐約郵報》報導，寇爾是少年英雄，高中時期就是南加州頂尖投手，2008年他投入選秀，洋基球探一眼看中他，留下評語：「該屆最傑出的人物，遠勝其他新秀。」然而寇爾身旁站著棒壇最強經紀人波拉斯(Scott Boras)，嚇走了不少球隊，這讓洋基28順位選到他。

結果洋基的出價不夠沒能簽下來，寇爾被爸爸送進大學(就讀UCLA)，這是凱許曼第一次失去寇爾。「我們的球探情報正確，只是寇爾不肯簽約。」3年後海盜隊第一順位出手，寇爾成為選秀狀元。2017年季後賽，洋基敗給太空人，季外海盜隊把寇爾拿出來賣，這是凱許曼第二次機會。

結果洋基出價又輸了，搶走寇爾的正是剛拿到冠軍的太空人！凱許曼不肯放棄超級新人安杜哈(Miguel Andujar)，讓海盜隊很不滿意，太空人打包了幾個球員和1個新秀換走寇爾。凱許曼說：「美麗是主觀的，海盜剛好比較喜歡太空人的東西。」

世事難料，洋基安杜哈開季不久受傷報銷，太空人寇爾卻投出賽揚級數據(投手雙冠王)。而且年資尚淺的寇爾很便宜，7年累積才兩千多萬美元薪資。現在寇爾就站在洋基面前，如果G3擊敗他，凱許曼大概會好受一點。寇爾季外成為自由球員，這將是凱許曼第三次簽下他的機會了。

(中時電子報)