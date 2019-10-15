行政院日前宣布，將推動進口雞肉強制標示屠宰日期，讓這些進口雞肉能與國內雞農站在同樣起跑點競爭。

民進黨立委蘇治芬日前在臉書上指出，將推動進口雞肉強制標示屠宰日期，以保障國內雞農權益，對此農委會畜牧處家禽生產科科長李宜謙指出，國產家禽進到屠宰場後都會貼標章認證，讓民眾可透過QR Code掃描查詢家禽的屠宰日期以及其他詳細資訊，反觀進口雞肉未標示屠宰日期，消費者若在不知情的情況下購買來路不明的低價品，除將危害國產家禽業者的生計，也有食安疑慮。

李宜謙說，據防檢局資料，今年1月至6月從我國4萬多筆的進口雞肉中，發現高達100多件的雞肉是在1年前屠宰的，這些產品進入市場後再標2年的保存期限，造成食安漏洞。

李宜謙表示，他對國內的家禽業者有信心，未來規範進口雞肉強制標示屠宰日期，除保障消費者權益，也盼能讓國產業者與進口商公平競爭，保障農民權益。

(中時 )