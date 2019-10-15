國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜稍早宣佈，從明天開始，將請假並全力投入總統大選，他提及，參選總統並不是放棄對高雄的承諾，而是要把高雄的溫暖希望和勇氣，這種團結奮鬥的精神，帶到全台灣，「用南方的重建台灣榮光」。資深媒體人單厚之昨對韓將展開長達1個月環島「long stay」之旅評論，他也直言，韓若不能打從心底改變，永遠只是過去的韓國瑜，那個被韓粉包圍的韓國瑜。

韓國瑜今結束市政會議後，率市府團隊在鳳山行政中心的戶外中庭，向市民朋友正式宣布，「我從明天開始全心全力投入總統大選」，韓最後領唱軍歌《我現在要出征》，象徵他從南方出發正式啟動。韓國瑜首站選擇從屏東出發、展開傾聽之旅。國民黨屏東縣黨部也將行程對外公布，有鋼鐵韓粉喊話要「如影隨形」，讓韓感受屏東人的熱情。對此，單厚之在《NOWnews》名家論壇中，拿前總統馬英九和韓國瑜的long stay之旅進行分析。

單厚之提及，馬英九當年需要long stay，是因為馬給外界不接地氣印象，盼藉此能扭轉印象，並瞭解一般民眾的想法。韓國瑜給外界印象就是草根、庶民，此趟long stay之旅，能對韓國瑜有多少加分，值得關注。此外，大選將近，韓國瑜已沒有充裕時間，能和當時馬英九一樣慢慢long stay。他認為，韓國瑜不必假裝像馬英九，搞四不像的long stay，若韓不能打從心底改變，永遠只是過去的那個韓國瑜。

韓國瑜宣布將請假3個月，專心投入總統選舉，引發議論。民進黨立法院黨團召開「韓國瑜放寒假」記者會，黨團書記長李俊俋表示，韓國瑜今年可以請假不扣薪僅剩21天，現在卻請假3個月，任職不到1年就要請扣薪假，有哪個老闆願意讓員工這樣做，呼籲韓國瑜乾脆請辭市長職務。不過也有許多人支持韓的決定，並舉牌「從高雄出發、為台灣而戰」力挺韓國瑜。

高唱「我現在要出征」韓國瑜宣布請假拚選戰

(中時電子報)