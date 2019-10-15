台中再傳外勞虐待老人？高齡95歲的吳姓老奶奶日前向社會局舉報遭外勞「虐待」，經轄區台中市警局第二分局永興派出所員警趕到現場，一按門鈴，竟發現吳奶奶好端端地坐在家中休息，身上並無任何疑似受虐的狀況，只是不斷嚷著「把外勞帶走」。經了解吳奶奶已有好一段時間都有幻想的情況，時常會假想照顧自己的外勞會虐待自己，可能想吸引家人的關懷。

10月12日中午警方接到社會局轉報永興街一處公寓疑似有老人遭外勞「虐待」，立即派兩名警員趕到現場，但一按門鈴，竟發現吳奶奶好端端地坐在家中休息，身上並無任何疑似受虐的狀況。

警方不敢大意，先把吳奶奶和外勞都請回派出所，並聯絡吳奶奶的媳婦到派出所協助釐清事實。原來，吳奶奶年紀大了，已有好一段時間都有幻想的情況，時常會假想照顧自己的外勞會虐待自己，也常自己或請社區管理員幫忙報警，外勞已經換過好幾位了；因為白天兒女都要工作，吳奶奶可能想吸引家人的關懷，但經常亂報受虐也讓家人感到非常苦惱！

警方聽了趕緊向社工回復情況，並且溫柔的和奶奶聊天，告訴奶奶：「我們這邊會有紀錄，您不用擔心！」吳奶奶這才點頭同意回家。員警眼看奶奶用雨傘當拐杖步履蹣跚，連忙和外勞一起扶著吳奶奶，並由警方開車載送返家。

(中時 )