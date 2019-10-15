人氣女子團體f(x)前成員雪莉(Sulli、崔真理)，前天(10/13)才被民眾目擊笑著進行包包品牌拍攝工作，沒想到隔天竟傳出噩耗，經紀人為錄影工作而聯繫雪莉，對方卻呈現失聯狀態，因擔心而到她家查看，卻發現雪莉在獨居的自宅二樓自殺身亡，得年25歲，突如其來的死訊震驚各界。

雪莉暌違多年，在今年終於重返歌手路推出新單曲，又成為談話綜藝《惡評之夜》的固定班底，還客串了夯劇《德魯納飯店》，本以為她欲全面重返演藝圈，沒想到竟於昨天被發現想不開輕生，韓媒報導，經紀人發現雪莉輕生後，隨即通報，警方及救護人員到現場時她已呈現僵硬狀態，急救後仍回天乏術，其所屬SM娛樂也發表聲明，確認雪莉過世，同時表示她的家屬因突如其來的噩耗而陷入深深的悲痛之中，為讓家屬能安靜處理後事，並讓雪莉好好走完最後一程，因此關於靈堂安置、出殯等後續處理，都將已非公開的形式進行。

據悉，警方於昨天下午接獲雪莉經紀人報案後，到達現場完成了初步調查，晚間已將雪莉遺體從案發地移出，送往首爾新村S醫院，靈堂也低調設置於該處，詳細地點並未公開，然顯然公司相關人士與親友已獲悉，已有人送上花籃致哀，對方正是雪莉在SM娛樂的大前輩、人氣男團「東方神起」的成員允浩。

(中時電子報)