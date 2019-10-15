國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜今天宣布將請假3個月，專心投入總統選舉，民進黨立法院黨團今上午召開「韓國瑜放寒假」記者會，黨團書記長李俊俋表示，韓國瑜今年可以請假不扣薪僅剩21天，現在卻要請假3個月，任職不到1年就要請扣薪假，試問有哪個老闆願意讓員工這樣做，呼籲韓國瑜乾脆請辭市長職務。

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