香港經濟狀況嚴峻，零售及旅遊業大受打擊，有些企業開始放「無薪假」，建築業工人亦凍結薪資。香港最低工資委員會主席王沛詩表示，反送中風波對香港經濟的影響嚴峻，最低工資水平並未規定一定要調高、調低或凍結，意味著未來香港最低工資水平可能凍結或下調。而最低工資一旦下調，可能引發消費緊縮，對已然嚴峻的經濟形勢猶如雪上加霜。

據《東網》報導，今年5月1日香港每小時最低工資曾由34.5港元升至37.5港元（合台幣148元），升幅8.7%，最低工資委員會將於明年底檢討最低工資水平的建議。

王沛詩稱，最低工資委員會擔心近4個月的示威活動及中美貿易戰等不明朗因素，會密切關注經濟狀況，檢討及制訂最低工資水平會參考一系列經濟指標，包括整體經濟狀況、勞工市場、競爭力及社會共融等。

王沛詩表示，今年6至8月總就業人數較2011年實施最低工資前，增了32萬人，其中8成即26萬人是女性，反映最低工資吸引更多人投入勞動市場。

香港建造業總工會今(15日)表示，因立法會議程經常出現抗議活動，有超過700億港元的工程未能獲財委會撥款，建造業達35萬人的生計受影響，行業進入寒冬期。工會建議建築行業的混凝土、紮鐵、模板等15個工種，由今年11月1日起暫不調薪，這將是建築業近10年來首次凍薪。

飲食業的商界委員陳永安表示，目前難預計反修例示威何時完結及對最低工資水平的影響，只盼事件早日平息，社會回復正軌。

(中時電子報)