據《玉林日報》報導，今天（15日）上午11點15許，在陸川縣北部工業園集中區東段3號，廣西蘭科新材料有限公司發生一起安全生產事故，目前據有關部門了解，事故已造成4死2重傷4輕傷。

玉林市應急管理局工作組已經到達現場，正進行應急處理中。

(中時 )