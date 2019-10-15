廣西玉林化工廠爆炸 已4死6傷 14:212019/10/15 中時 藍孝威 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 廣西玉林一化工廠發生爆炸已造成4死6傷。（玉林日報） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據《玉林日報》報導，今天（15日）上午11點15許，在陸川縣北部工業園集中區東段3號，廣西蘭科新材料有限公司發生一起安全生產事故，目前據有關部門了解，事故已造成4死2重傷4輕傷。 玉林市應急管理局工作組已經到達現場，正進行應急處理中。 (中時 ) #事故 #玉林 #廣西 #部門 #生產 也許您會感興趣 推薦閱讀 桃園警力進補 交通事故專責化 04:102019/10/11 地方新聞 公館北河小貨車翻覆 1人受困 11:312019/10/11 社會 國慶連假提前北返 中部北向走走停停 19:482019/10/12 生活 台三線嘉義段 騎士墜20公尺深谷亡 20:192019/10/12 社會 新版YouBike2.0 自動幫你納保 04:102019/10/14 地方新聞 研華 啟用日後勤服務中心 10:282019/10/14 財經 3天2外送員亡 議員要柯市府率先中央建立條例 12:262019/10/14 生活 外送事故頻傳 北市成立權益保護專案小組 21:382019/10/14 財經 北市10月迄今30件外送員車禍 警局邀業者泡茶 10:332019/10/15 社會 颱風哈吉貝致災 日部分企業工廠泡水停工 12:402019/10/15 國際 兩岸熱門新聞 兩岸史話－蔣「山城緋聞」驚動海內外 - 兩岸藝文 - 旺報 香港抗議行為 BBC分析 - 兩岸 香港學生浮屍案監視畫面遭質疑 抗議者怒砸學校 - 兩岸 陸四中全將會召開 會有人事異動 - 兩岸 貿易戰反送中重挫香港經濟 可能調降最低工資 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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