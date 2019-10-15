台北市副市長鄧家基已請辭，改由親民黨北市議員黃珊珊於16日接任，民進黨北市議員王世堅15日表示，他和黃珊珊是20年交情的好友，以往他看到優秀的柯市府官員都會奉勸「別助紂為虐」，但黃珊珊是一盞明燈，想必會給柯市府帶來一道指引的光線，「珊珊不入地獄，誰入地獄？我祝福她！」

王世堅表示，他跟黃有20交情，私下是很好的朋友，很佩服黃20年在議會的表現，以往看到優秀官員，他都會奉勸「別助紂為虐」，但這次他有另外的看法，因為黃珊珊是一盞明燈，將帶給柯市府一道指引光線，「珊珊不入地獄，誰入地獄？」他4年來都稱呼黃珊珊副市長，結果真的被叫進市府。

王世堅強調，但他仍會將感性、理性分清楚，黃珊珊固然有私交，但在問政方面，他仍會盡責監督柯市府，祝福黃珊珊。

另外，針對大巨蛋有2項「防災避難電腦模擬」沒通過，只是在1樓退縮空間，就強行過關。王世堅痛批，台北市長柯文哲都是在為台灣民眾黨選情，政治性輕率過關，以往表面嚴審，但卻把7次都審當去行天宮擲筊一樣，在沒有任何具體改善前，第7次擲到通過，但是仍無法在8分鐘內讓人員逃生，審查都是演戲？

他炮轟，若有任何1樓等更新改善，都應該要重做電腦模擬，但卻違背實際需求，太荒唐，柯之前就誤導民眾說要不然打掉，要不然表面譴責、暗地通過，現在要市民在逃生動線不足情況下，照單全收，等於4年來原地踏步。

至於柯文哲自嘲吸食安非他命，卻拿不出「噓噓」檢體，反怪媒體偷錄音？王世堅說，柯做不到自律，以前靠搏版面獲得支持，這次踢到鐵板、吐露祕密，心虛就怪媒體，那就應該驗尿自清，否則就該跟社會道歉。

(中時 )