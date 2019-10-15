分析師下修澳洲今年經濟成長 14:132019/10/15 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 根據路透調查顯示，分析師再度調降澳洲經濟成長預估，因該國消費者面臨高負債和低薪壓力，全球經濟放緩也令企業暫緩投資計畫。 路透調查經濟學家值顯示，澳洲2019年國內生產毛額（GDP）擴張至1.9兆澳元（約1.29兆美元），成長僅1.9％，低於上一次調查的2.1％和今年初調查的2.7％。 經濟學家預估，2020年澳洲經濟溫和擴張2.5％。 受累於消費者支出與房屋建築業景氣疲弱，澳洲第2季經濟年成長率僅1.4％，創十年來最低。 (工商 ) #澳洲 #經濟 #調查 #成長 #擴張 也許您會感興趣 推薦閱讀 世足》澳洲帽子戲法前鋒 竟非中華隊最大威脅 16:042019/10/11 體育 新菜上桌－Buffet不敵牛排 六福萬怡推出Steak Bar 04:102019/10/12 產業特刊 外匯探搜－美元被動升值 其它貨幣偏弱 04:102019/10/12 產業特刊 中經院擬上修今年經濟預測 04:092019/10/13 財經要聞 韓國經濟數據慘澹 外界估最遲11月降息 04:092019/10/13 財經要聞 世界盃資格賽戰中華 「澳」客先當親善大使 21:132019/10/13 體育 廣越企業 9月營收創新高 04:102019/10/14 產業特刊 網路經濟占GDP比重28％ 陸經濟增長新動能 12:362019/10/14 兩岸 報告：陸2018年互聯網經濟逾人民幣16兆元 15:542019/10/14 兩岸 窮人經濟學出頭 具時代意義 04:102019/10/15 國際大事 國際熱門新聞 巨蟒在逃！這國際大城拉警報 - 國際 ㄧ家4口開心晚餐中 飛來子彈遭槍殺 - 國際 報復！警車隊遭血腥掃射14慘死 現場留猖狂訊息… - 時事 關稅狂升 千億協議喊停！川普摧毀土經濟出重手了 - 國際 在家和8歲孩打電玩 她無故遭警射死 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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