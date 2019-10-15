根據路透調查顯示，分析師再度調降澳洲經濟成長預估，因該國消費者面臨高負債和低薪壓力，全球經濟放緩也令企業暫緩投資計畫。

路透調查經濟學家值顯示，澳洲2019年國內生產毛額（GDP）擴張至1.9兆澳元（約1.29兆美元），成長僅1.9％，低於上一次調查的2.1％和今年初調查的2.7％。

經濟學家預估，2020年澳洲經濟溫和擴張2.5％。

受累於消費者支出與房屋建築業景氣疲弱，澳洲第2季經濟年成長率僅1.4％，創十年來最低。

(工商 )